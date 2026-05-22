قوى أوروبية تضغط على إسرائيل لكبح عنف المستوطنين ووقف التوسع

reuters_tickers

2دقائق

روما 22 مايو أيار(رويترز) – دعت سبع دول غربية كبرى اليوم الجمعة إسرائيل إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة.

وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك “تدهور الوضع في الضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية”.

وجاء في البيان “بلغ عنف المستوطنين مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلا عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، ومنها تعزيز سيطرتها (الاستيطان)، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين”.

ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية تعليقا بعد على البيان.

ويعكس البيان تصاعد الغضب في عدد من الدول الغربية إزاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي وسعت الاستيطان في الضفة الغربية في خطوة يقول دبلوماسيون إنها تهدف إلى تقويض فكرة إقامة دولة فلسطينية.

ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بحق الفلسطينيين، والتحقيق في اتهامات بشأن انتهاكات ترتكبها القوات الإسرائيلية.

وحثت الدول إسرائيل على وقف أعمال البناء المزمعة في المنطقة (إي1) الاستيطانية المثيرة للجدل، الذي من شأنه تقسيم أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، معتبرة أن البناء هناك سيمثل “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.

وحذرت الشركات من التقدم بعروض لمناقصات البناء في (إي1) أو أي مشروعات استيطانية أخرى.

وقال البيان “على هذه الشركات أن تدرك العواقب القانونية والتأثيرات السلبية على السمعة المرتبطة بالمشاركة في بناء مستوطنات، ومنها خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)