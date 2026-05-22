قوى أوروبية تضغط على إسرائيل للحد من عنف المستوطنين ووقف التوسع

روما 22 مايو أيار(رويترز) – دعت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا اليوم الجمعة إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والحد من تصاعد عنف المستوطنين، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات وإجراء تحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.

وفي بيان مشترك، قالت أكبر أربع اقتصادات في أوروبا إن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة، مضيفة أن أعمال البناء المزمعة في منطقة إي1 الاستيطانية ستقسم الضفة إلى قسمين، ما يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف القانونية.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)