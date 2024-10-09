مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

قياديون من حماس وفتح يلتقون في القاهرة لبحث المصالحة الفلسطينية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة (رويترز) – قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز إن قياديين من حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيعقدون مزيدا من المحادثات في القاهرة يوم الأربعاء لبحث المصالحة الفلسطينية.

وذكر طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس أن وفد حماس وصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء بقيادة خليل الحية، وهو كبير المفاوضين في حماس ونائب رئيس المكتب السياسي ويقيم حاليا في قطر.

وقال النونو “اللقاء سوف يناقش العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية”.

ولم يصدر أي تعقيب بعد من فتح.

وسيكون الاجتماع هو الأول منذ شهور منذ عقدت الحركتان محادثات في العاصمة الصينية بكين في يوليو تموز، واتفقتا على خطوات لتشكيل حكومة وحدة. ولم تفلح جولات مماثلة من المفاوضات في الماضي في تحقيق أي تقدم.

وقضية إدارة قطاع غزة بعد الحرب من الأمور الأكثر تعقيدا التي تواجه الفلسطينيين فيما تقول كلا الحركتين إنها شأن داخلي، وترفضان أي شروط إسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل بعدم قبول أي دور إداري لحماس في غزة بعد الحرب. وتقول إنها لا تثق في السلطة الفلسطينية بقيادة عباس بالاضطلاع بهذه المهمة أيضا.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
65 إعجاب
53 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
210 إعجاب
146 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية