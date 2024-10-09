قياديون من حماس وفتح يلتقون في القاهرة لبحث المصالحة الفلسطينية

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القاهرة (رويترز) – قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز إن قياديين من حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيعقدون مزيدا من المحادثات في القاهرة يوم الأربعاء لبحث المصالحة الفلسطينية.

وذكر طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس أن وفد حماس وصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء بقيادة خليل الحية، وهو كبير المفاوضين في حماس ونائب رئيس المكتب السياسي ويقيم حاليا في قطر.

وقال النونو “اللقاء سوف يناقش العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية”.

ولم يصدر أي تعقيب بعد من فتح.

وسيكون الاجتماع هو الأول منذ شهور منذ عقدت الحركتان محادثات في العاصمة الصينية بكين في يوليو تموز، واتفقتا على خطوات لتشكيل حكومة وحدة. ولم تفلح جولات مماثلة من المفاوضات في الماضي في تحقيق أي تقدم.

وقضية إدارة قطاع غزة بعد الحرب من الأمور الأكثر تعقيدا التي تواجه الفلسطينيين فيما تقول كلا الحركتين إنها شأن داخلي، وترفضان أي شروط إسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل بعدم قبول أي دور إداري لحماس في غزة بعد الحرب. وتقول إنها لا تثق في السلطة الفلسطينية بقيادة عباس بالاضطلاع بهذه المهمة أيضا.