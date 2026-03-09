The Swiss voice in the world since 1935
قيادي بحزب الله: إطلاق صواريخ على إسرائيل جاء ردا على اغتيال خامنئي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

9 مارس آذَار (رويترز) – قال محمد رعد القيادي الكبير بجماعة حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، اليوم الاثنين إن إطلاق الجماعة صواريخ باتجاه إسرائيل جاء ردا على اغتيال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأضاف رعد في كلمة إن الجماعة ستدافع عن وجودها “مهما كلف الثمن”.

وقتل خامنئي في غارات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران في اليوم الأول من الحرب الجوية بينهما. ودفعت غارات حزب الله على إسرائيل الجيش الإسرائيلي إلى قصف معاقل الحزب في بيروت وجنوب لبنان، ما أجبر مئات الآلاف على النزوح من ديارهم.

(تغطية صحفية ليلى بسام ومنة علاء الدين – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

