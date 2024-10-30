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قيادي بحزب الله: تهديدات إسرائيل ضد نعيم قاسم “لن تثني المقاومة عن مواصلة الدرب”

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دبي (رويترز) – قال حسن فضل الله النائب في البرلمان اللبناني عن جماعة حزب الله يوم الأربعاء إن تعليقات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت التي قال فيها إن الأمين العام الجديد للجماعة لن يشغل المنصب لفترة طويلة لن “تجدي نفعا في ثني نعيم قاسم عن مواصلة الدرب والتصدي للعدوان مع بقية إخوانه وقيادة هذه المقاومة وحزبها للنصر”.

ونشر جالانت على موقع إكس صورة لقاسم يوم الثلاثاء مع تعليق يقول “تعيين مؤقت. ليس لفترة طويلة”.

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