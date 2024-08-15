قيادي بحماس: أي مفاوضات يجب أن تكون مبنية على تنفيذ ما تم التوافق عليه مسبقا

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(رويترز) – قال حسام بدران عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الخميس إن الحركة ترى أن أي مفاوضات يجب أن تكون مبنية على خطة واضحة لتنفيذ ما تم التوافق عليه مسبقا.

وجاءت تعليقات بدران في وقت تستمر فيه المحادثات بين الوسطاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف بدران في بيان نشرته الحركة “أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملا وانسحابا كاملا من غزة وإعادة النازحين وإعادة الإعمار إلى جانب صفقة تبادل أسرى”.