قيادي بحماس: احترام اتفاق وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الرهائن

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القاهرة (رويترز) – قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري يوم الثلاثاء إن احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل هو الطريق الوحيد لإعادة الرهائن.

وأضاف أبو زهري لرويترز “على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا وأنه يجب احترامه من الطرفين، وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى”.

وأضاف “لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور”.

جاء هذا ردا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفلسطينيين من أن “أبواب الجحيم ستفتح” ما لم يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين بحلول يوم السبت.

وأرجأت حماس إطلاق سراح الرهائن واتهمت إسرائيل بانتهاك بنود الاتفاق بمواصلة شن الهجمات على قطاع غزة. وتفرج حماس عن الرهائن تدريجيا بموجب الاتفاق منذ الشهر الماضي.

وأثار ترامب غضب العالم العربي عندما اقترح تولي الولايات المتحدة السيطرة على غزة وتهجير سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وتحويل المنطقة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الثلاثاء في لقاء يرجح أن يكون متوترا في أعقاب فكرة الرئيس الأمريكي بشأن إعادة تطوير غزة، بما في ذلك التهديد بقطع المساعدات عن الأردن المتحالف مع الولايات المتحدة إذا رفض إعادة توطين الفلسطينيين.

ويعد التهجير القسري للسكان تحت الاحتلال العسكري جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وتوقفت حرب غزة، التي بدأت بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، منذ منتصف يناير كانون الثاني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي توسطت فيه قطر ومصر والولايات المتحدة.