قيادي بحماس: تصريحات بايدن اعتراف أمريكي بمسؤولية نتنياهو عن تعطيل جهود الصفقة

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القاهرة (رويترز) – قال سامي أبو زهري المسؤول الكبير بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز يوم الاثنين، في تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين تنياهو لا يبذل جهدا كافيا لوقف إطلاق النار في غزة، إن هذا اعتراف أمريكي بأن نتنياهو يقوض الجهود.

وأضاف أبو زهري أن الحركة ستتعامل إيجابيا مع أي اقتراح لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل.