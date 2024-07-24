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قيادي بحماس: خطاب نتنياهو يظهر أنه لا يريد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

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(رويترز) – قال سامي أبو زهري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز يوم الأربعاء إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي يظهر أنه “لا يريد التوصل إلى “صفقة وقف إطلاق نار”.

وألقى نتنياهو خطابا في اجتماع مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة تحدث فيه عن ضرورة تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

وقال أبو زهري “خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب ولن يفلح في التغطية على الفشل في مواجهة المقاومة أو التغطية على جرائم حرب الإبادة التي يمارسها جيشه ضد الشعب في قطاع غزة”.

وأضاف أن التحالف مع إسرائيل “من أي طرف خيانة لدماء الشهداء”.

وقال نتنياهو أيضا إن إسرائيل لا تسعى للبقاء في غزة وأنه بعد الحرب “يجب أن تكون لغزة إدارة مدنية يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل”.

وعلق نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني بالقول إن “الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطيني هو فقط من يقرر من يحكمه”.

وأضاف “موقفنا الدائم هو أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وبدون ذلك لا أمن ولا استقرار”.

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