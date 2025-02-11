قيادي بحماس ردا على ترامب: احترام اتفاق وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الرهائن

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دبي (رويترز) – قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري يوم الثلاثاء إن احترام اتفاق وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الرهائن.

وقال أبو زهري لرويترز “على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا وأنه يجب احترامه من الطرفين، وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى”.

وأضاف “لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور”.

جاء هذا ردا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفلسطينيين من أن “أبواب الجحيم ستفتح” ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يوم السبت كما هو مقرر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأرجأت حماس إطلاق سراح الرهائن واتهمت إسرائيل بانتهاك بنود الاتفاق.