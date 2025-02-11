مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

قيادي بحماس ردا على ترامب: احترام اتفاق وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الرهائن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري يوم الثلاثاء إن احترام اتفاق وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الرهائن.

وقال أبو زهري لرويترز “على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا وأنه يجب احترامه من الطرفين، وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى”.

وأضاف “لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور”.

جاء هذا ردا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفلسطينيين من أن “أبواب الجحيم ستفتح” ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يوم السبت كما هو مقرر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأرجأت حماس إطلاق سراح الرهائن واتهمت إسرائيل بانتهاك بنود الاتفاق.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية