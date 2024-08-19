قيادي بحماس ينتقد حديث بلينكن عن قبول نتنياهو اقتراحا محدثا لوقف إطلاق النار في غزة

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القاهرة (رويترز) – انتقد أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل اقتراحا محدثا، قائلا إنه “يثير التباسات كثيرة” لأنه “ليست الورقة التي قدمت لنا وليست التي وافقت عليها حركة حماس”.

وأبلغ حمدان رويترز بأن حماس أكدت بالفعل للوسطاء بأنها لا تحتاج “إلى مفاوضات جديدة ولا أفكار جديدة وهناك مقترح وافقنا عليه ونحتاج إلى تطبيقه ويستند إلى مقترح (الرئيس الأمريكي جو) بايدن أيضا”.