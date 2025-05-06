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قيادي حوثي: الحركة ستواصل هجماتها دعما لغزة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت قناة المسيرة نقلا عن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في اليمن مهدي المشاط أن الحركة المتحالفة مع إيران ستواصل هجماتها دعما لغزة.

وأضاف مخاطبا الإسرائيليين “من الآن وصاعدا، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فورا؛ فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتُكم بعد اليوم”.

وتابع “أي عدوانٍ لن يثني اليمن عن قراره المحق في مساندة الأشقاء في فلسطين، حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية