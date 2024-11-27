قيادي في حماس: “نقدر” حق لبنان في التوصل إلى اتفاق يحمي شعبه

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري لرويترز يوم الأربعاء إن الحركة “تقدر” حق لبنان في التوصل إلى اتفاق يحمي شعبه وتأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية حيز التنفيذ يوم الأربعاء بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، لكن الجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب المستمرة منذ 13 شهرا بين حماس وإسرائيل في غزة لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

وقال أبو زهري “نحن نقدر حق لبنان وحزب الله في التوصل إلى اتفاق يحمى الشعب اللبناني ونتمنى أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لإبرام اتفاق ينهي حرب الإبادة على شعبنا في غزة”.

وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق مماثل في غزة، حيث تخوض حماس معارك ضد القوات الإسرائيلية، قال العديد من السكان إنهم شعروا بأنه تم التخلي عنهم.

في أثناء ذلك، قال مسعفون إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعضهم في مدرسة تؤوي نازحين جراء غارات إسرائيلية على أنحاء قطاع غزة يوم الأربعاء.

ولم تحرز مفاوضات استمرت لشهور بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار سوى تقدما ضئيلا. وتوقفت المفاوضات الآن بعدما قالت قطر، التي تقوم بجهود الوساطة، إنها أبلغت الطرفين بأنها ستعلق جهودها حتى يصبح الجانبان على استعداد لتقديم تنازلات.

وحمل أبو زهري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي الحرب على غزة، واتهم نتنياهو حركة حماس مرارا بعرقلة الجهود.

وقال أبو زهري “”حماس أبدت مرونة عالية للتوصل إلى اتفاق ولا زالت عند موقفها بالحرص على التوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة”.

وأضاف “المشكلة دوما كانت في تهرب نتنياهو من التوصل لاتفاق”.

وتريد حماس اتفاقا ينهي الحرب في غزة ويشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب وكذلك الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل، في حين يقول نتنياهو إنه لا يمكن إنهاء الحرب قبل تدمير حماس.

وفي الضفة الغربية المحتلة، رحب حسين الشيخ الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالاتفاق في لبنان.

وقال “نرحب بقرار وقف إطلاق النار في لبنان، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف حربها الإجرامية في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف كل إجراءاتها التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن إدارته تسعى جاهدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.