قيادي في حماس: الرد في 48 ساعة على مقترح وقف إطلاق النار الجديد

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توقع قيادي في حماس أن تسلم الحركة للوسطاء في مصر وقطر، ردها خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة، على المقترح الجديد حول وقف إطلاق النار.

وقال القيادي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس “على الأغلب سوف ترسل حماس الرد للوسطاء خلال ال48 ساعة القادمة” موضحا أن “مشاورات معمقة وبمسؤلية وطنية عالية لاتزال مستمرة ضمن الأطر القيادية للحركة، ومشاورات مع فصائل المقاومة لبلورة موقف موحد”.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس سهيل الهندي في تصريح صحافي إن الحركة سوف ترد على المقترح “فور انتهاء مشاوراتنا الداخلية وبعد انتهاء المشاورات مع قادة فصائل المقاومة”.

وأضاف أن “العودة للاتفاق الموقع (في 17 كانون الثاني/يناير) واستكمال تنفيذ البروتوكول الإنساني هو المدخل الحقيقي لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، وليس التصعيد العسكري”.

وشدد أن على “أن محددات المقاومة ثابتة وتتمثل بالوقف التام لحرب الإبادة والانسحاب الشامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وأي أفكار ومقترحات جديدة لا تتضمن هذه المحددات مصيرها الفشل”.

وأكد الهندي أن “سلاح المقاومة غير قابل للنقاش، متمسكون بحق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال بالأشكال كافة حتى التحرير والعودة”.

وقال قيادي ثان في حماس لفرانس برس “ليس لدى حماس اي مشكلة في أعداد الأسرى الذين سيطلق سراحهم، الحركة مستعدة للإفراج عن كافة الأسرى … لكنها لن تقبل بأي عرض إلا إذا تحقق وقف شامل ودائم لاطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وادخال المساعدات”.

وذكر مصدر مطلع أن المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته حماس عبر الوسطاء خلال لقاء الاحد في القاهرة يتضمن “إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء في الأسبوع الاول”.

وينص المقترح على أن تفرج حماس في اليوم الأول عن الرهينة الذي يحمل الجنسية الأميركية ألكسندر عيدان “كبادرة حسن نوايا”. وفي اليوم الثاني تطلق حماس سراح 5 رهائن أحياء وتفرج إسرائيل في المقابل عن 66 معتقلا فلسطينيا محكومين بالمؤبد و611 معتقلا ممن تم اعتقالهم بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويتضمن المقترح استئناف إسرائيل لإدخال المساعدات بما فيها البيوت المؤقتة المتنقلة للإيواء.

وأضاف المصدر أنه في اليوم الثالث تبدأ مفاوضات “اليوم التالي لإدارة قطاع غزة، ونزع السلاح وإعلان وقف إطلاق نار دائم”.

وفي اليوم السابع لسريان الهدنة، تفرج حماس عن 4 رهائن مقابل الإفراج عن 54 معتقلا فلسطينيا محكوما بالمؤبد و500 ممن اعتقللهم الجيش الإسرائيلي بعد اندلاع الحرب، من دون “استعراضات أو مراسم علنية”.

ويشمل المقترح وفق المصدر ذاته، وقفا لإطلاق النار “لمدة لا تقل عن 45 يوماً يتضمن وقف العمليات العسكرية، ووضع آلية متفق عليها لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين فقط”.

ومن المفترض أن يعيد الجيش الإسرائيلي نشر قواته في رفح وفي مناطق شمال قطاع غزة، ثم في المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين، الواصل بين شمال وجنوب قطاع غزة.

بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير وتم خلالها تبادل للرهائن والأسرى، لكن بعد شهرين انهار الاتفاق.

وتعثرت جهود الوسطاء في التوصل إلى هدنة جديدة بسبب خلافات بشأن عدد الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس، ووقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

ع ز/ص ك