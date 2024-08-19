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قيادي في حماس: السنوار مواكب لعملية التفاوض وشريك في صناعة قراراتها

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القاهرة (رويترز) – قال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين إن زعيم الحركة الجديد يحيى السنوار “كان مواكبا لعملية التفاوض (الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة) وكان مباركا لها وكان شريكا في صناعة القرارات المتعلقة بها”.

وأضاف حمدان في مقابلة مع رويترز “التواصل معه (السنوار) له أدواته وآلياته وبالتأكيد الظروف الأمنية تترك أثرا على حرصنا على ألا يطال العدو السنوار لكن هذه الاتصالات تتم بطريقة سلسة ومرضية وتحقق الهدف”.

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