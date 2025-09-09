The Swiss voice in the world since 1935
قيادي في حماس للجزيرة: نجاة قيادة الحركة من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة إن القيادة العليا للحركة نجت من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل همام خليل الحية نجل رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة وجهاد لبد مدير مكتب الحية.

(تغطية صحفية جيداء طه ونضال المغربي ويمنى إيهاب – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
