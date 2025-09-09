قيادي في حماس للجزيرة: نجاة قيادة الحركة من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

القاهرة (رويترز) – قال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة إن القيادة العليا للحركة نجت من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل همام خليل الحية نجل رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة وجهاد لبد مدير مكتب الحية.

