قيادي كبير في حماس : مشاريع الغرب وأمريكا وترامب “إلى زوال”

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دبي (رويترز) – قال القيادي الكبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خليل الحية من العاصمة الإيرانية طهران يوم الاثنين إن مشاريع الغرب والولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب “إلى زوال”.

وقال “مشاريع الغرب وأمريكا وترامب إلى زوال. وسنسقطها كما أسقطنا المشاريع التي قبلها. هذا عهدنا لأمتنا ولشهدائنا وشعبنا الفلسطيني لن ينسى أبدا كل من وقف معه”.

وقال ترامب يوم الأحد إنه ملتزم بشراء وتملك قطاع غزة لكنه قد يسمح بأن تشارك دول أخرى في الشرق الأوسط في إعادة إعمار أجزاء من القطاع.