قيمة “ديب سيك” في السوق تقدر بأكثر من خمسين مليار دولار (تقارير)

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قدّر مستثمرون قيمة شركة “ديب سيك” الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بأكثر من خمسين مليار دولار، في أول جولة تمويل للشركة، وفق ما أظهرت تقارير.

وأطلقت الشركة أحدث نماذج للذكاء الاصطناعي في نيسان/أبريل، بعدما حققت نجاحا واسع النطاق حول العالم بروبوت المحادثة منخفضة التكلفة الذي يضاهي في قوّته منافسيه في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال وذا إنفورميشن هذا الأسبوع، نقلا عن مصادر، أن الشركة جمعت في الآونة الأخيرة أكثر من 7,4 مليارات دولار، ما يجعل تقيمها يتجاوز خمسين مليار دولار.

ويعد تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة وتشغيلها عملا مكلفا، إذ يتطلب بنى تحتية بمليارات الدولارات.

ورغم الطموحات الكبيرة، فإن أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم لا تزال حاليا مشاريع خاسرة، وتحاول إيجاد طرق لتحقيق أرباح في المستقبل.

وتقول واشنطن إن أحدث نماذج “ديب سيك”، الأكثر تطوّرا في الصين، متأخر بنحو ثمانية أشهر عن أفضل ما تقدمه الشركات الأميركية.

وتُقدَّر قيمة شركة أنتروبيك الأميركية الناشئة بنحو 965 مليار دولار، وشركة “أوبن إيه آي” بنحو 852 مليارا.

وعلى غرار تطبيقات الدردشة الصينية الأخرى، يتجنب “ديك سيك” التطرق إلى مواضيع غالبا ما تخضع للرقابة، مثل أحداث ساحة تيانانمن عام 1989.

كاف/خلص/ملك