هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 04:10 م

تُنجز SWI swissinfo.ch تقاريرها بوسائط متعددة، وهي تقارير راهنة ومتعمقة في خلفيات الأحداث من سويسرا وحول سويسرا. هنالك العديد من المواد التي قد تُهم قرّاءك وقارئاتك. يسرنا أن نقدم لك شعارنا لتنزيلة على جهازك ولكي تستخدمه تاليًا في الرابط.

(swissinfo.ch)

لماذا ينبغي علينا كممثلية سويسرية أن نضع رابطًا لـ SWI swissinfo.ch؟

ينص التكليف الحكومي على أن SWI swissinfo.ch توجه عطاءها أيضًا إلى السويسريات والسويسريين في الخارج لتُمكّنهم من بناء رأي حر فيما يتعلق بممارسة حقوقهم السياسية في سويسرا (الاقتراعات والانتخابات)، بالإضافة إلى ذلك فإن تغطيات SWI swissinfo.ch ما زالت تشكل بالنسبة للكثير من السويسريات والسويسريين في الخارج جسراً يربطهم بوطنهم.

لماذا ينبغي علينا كممثلية أجنبية في سويسرا أن نضع رابطًا لـ SWI swissinfo.ch؟

SWI swissinfo.ch هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة في سويسرا التي تنشر تقاريرها بعشر لغات. لا توجد

أي وسيلة إعلامية أخرى تكتب مثلاً بالعربي أو الياباني من سويسرا عن الشؤون السويسرية. كذلك فإن

باب «انقر على سويسرارابط خارجي» يقدم معلومات قيّمة ومفيدة عن سويسرا.

لماذا ينبغي علينا كمدرسة أن نضع رابطًا لـ SWI swissinfo.ch؟

كيف تسير سويسرا؟ ما هي الديموقراطية؟ كيف تدار النقاشات الديموقراطية على المستوى الدولي؟ ماذا تعني العملة الرقمية وسلاسل المعلومات المشفرة؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير تجيب عنهاSWI swissinfo.ch. باستطاعتكم أن تجعلوا تلميذاتكم وتلاميذكم يتصفحون موقعنا أو تستخدمون محتوياتنا بالوسائط المتعددة خلال الدرس. نحن رهن إشارتكمرابط خارجي إذا كانت لديكم أسئلة.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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