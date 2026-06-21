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كاتس: جنود إسرائيل في لبنان لهم حرية التصرف حال التعرض لتهديد

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القدس 21 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأحد إن جنود إسرائيل لهم حرية التصرف بلا قيود للتخلص من أي تهديدات تواجههم في لبنان، وإن القوات ستبقى متمركزة في المواقع التي تم تحديدها ضمن “المنطقة الأمنية”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 في لبنان أمس السبت، وذلك بعد يوم من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران حيز التنفيذ بعد تصاعد العنف على مدى أشهر.

وقالت إسرائيل إن الغارات جاءت ردا على مقذوفات أطلقها حزب الله على قواتها في جنوب لبنان، مما دفعها إلى شن هجمات على ما قال مسؤول إسرائيلي إنها “أهداف لحزب الله”.

وذكر مسؤولون إيرانيون أن الوضع في لبنان هو المحور الرئيسي في المحادثات التي تجري اليوم الأحد مع الولايات المتحدة في سويسرا، بعد أن وقعت واشنطن وطهران اتفاقا إطاريا لوقف الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير شباط وأدت إلى تصاعد التوتر في أنحاء المنطقة.

وتوغل الجيش الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان. ويصر حزب الله على أن له الحق في محاربة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان لكنه سيوقف هجماته على شمال إسرائيل.

وقال كاتس إن القوات ستبقى في جميع المواقع في ما تطلق عليها إسرائيل “المنطقة الأمنية”، التي تمتد حوالي 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان.

وتقول إسرائيل إن الهدف من ذلك هو حماية السكان في شمال إسرائيل.

وقال كاتس في بيان صدر اليوم الأحد “يتم الحفاظ على جميع إنجازات جيش الدفاع الإسرائيلي في الحملة التي شنها في لبنان، حيث تنتشر قواتنا في المنطقة الأمنية بمحاذاة الخط الأصفر في لبنان وتشن عمليات من هناك نحو الداخل ضد الإرهابيين والبنى التحتية الإرهابية”.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية