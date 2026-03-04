كاردينال بارز بالفاتيكان: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران “مقلقة للغاية”

مدينة الفاتيكان 4 مارس آذار آذار (رويترز) – حذر كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان اليوم الأربعاء من أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على إيران تقوض القانون الدولي، وقال إن الدول لا تملك حق شن “حروب استباقية”، في انتقاد مباشر غير معتاد للحملة العسكرية.

وقال الكاردينال بيترو بارولين في مقابلة مع بوابة أخبار الفاتيكان (فاتيكان نيوز) الإخبارية “إذا تم الاعتراف بحق الدول في شن ‘حرب استباقية’… فقد يتعرض العالم بأسره لخطر الاشتعال”.

وردا على سؤال حول الضربات الأمريكية والإسرائيلية، التي استمرت لليوم الخامس، قال بارولين إنها تسببت في “إضعاف القانون الدولي (وهو أمر ) مقلق للغاية”.

وأضاف الكاردينال “حل قانون القوة محل قوة القانون، مع الاقتناع بأن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بعد إبادة العدو”.

ومن غير المعتاد أن ينتقد دبلوماسيو الفاتيكان علنا حملات عسكرية محددة. وعادة ما يفضل مسؤولو الفاتيكان تجنب التغطية الصحفية والعمل خلف الكواليس، تاركين الباب مفتوحاً أمام إمكانية قيام الكنيسة بدور الوسيط في النزاعات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات ضد إيران كانت ضرورية لمنع البلاد من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران سعيها إليه، ولإحباط برنامجها للصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

