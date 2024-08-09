كارليس بوتشيمون خارج إسبانيا وتوجه إلى بلجيكا بحسب أوساطه

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بات الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون “خارج” إسبانيا وتوجه “إلى واترلو” في بلجيكا بعد ظهوره الخاطف في برشلونة الخميس، على ما أفاد محاميه والأمين العام لحزبه.

وأوضح جوردي تورول الأمين العام لحزب “معا من أجل كاتالونيا” لإذاعة “راك1″، “إنه في طريق العودة إلى واترلو” مضيفا أنه يجهل إن كان كارليس بوتشيمون قد وصل فعلا إلى المدينة البلجيكية الواقعة قرب بروكسل حيث أمضى الجزء الأكبر من سنواته السبع في المنفى.

وقال غونزالو بوي محامي بوتشيمون للإذاعة نفسها إن موكله “خارج” إسبانيا من دون مزيد من التفاصيل مؤكدا أن هذا الأخير سيدلي بتصريح “اليوم أو غدا” السبت.

وأكد جوردي تورول أن “السيناريو الأول كان ينص على أن يتمكن من العودة للاستفادة … من قانون العفو” مشددا على أن عودته الخاطفة إلى كاتالونيا وفراره مجددا إلى الخارج لم يكونا ضمن الخطة الاساسية.

رغم صدور قانون العفو الذي تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مقابل الحصول على دعم حزب بوتشيمون لا يزال هذا الأخير ملاحقا من القضاء الإسباني بموجب مذكرة توقيف لدوره في محاولة انفصال فاشلة في 2017.

وتعرض قانون العفو لانتقادات شديدة من المعارضة وهو في صلب نقاشات قانونية عدة منذ مطلع تموز/يوليو إذ قررت المحكمة العليا أن يشمل فقط بعض الجنح المتهم بها بوتشيمون.

ويعتبر بوتشيمون شخصية محورية في الحركة الانفصالية الكاتالونية وقد أعلن عودته إلى كاتالونيا للمشاركة في التصويت على تنصيب الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية في إقليم كاتالونيا.

لكنه اكتفى بكلمة مقتضبة ألقاها قرب البرلمان أمام الآلاف من انصاره قبل أن يتوارى وينجح في الافلات على الرغم من الانتشار الكثيف للشرطة التي كان يفترض بها توقيفه.

والجمعة طلب قاضي المحكمة العليا الذي يتولى التحقيق بشأن كارليس بوتشيمون تفسيرات من الشرطة الكاتالونية ووزير الداخلية الإسباني بشأن فرار الزعيم الكاتالوني الانفصالي.

وطالب القاضي بابلو يارينا الذي أصدر مذكرة التوقيف في حق بوتشيمون، خصوصا بتوضيحات حول انتشار الشرطة في برشلونة لفهم هذا “الفشل” وحول الإجراءات المتخذة لتحديد مكان بوتشيمون واعتقاله على الحدود قبل وصوله إلى برشلونة.

دو-نور/غ ر/ص ك