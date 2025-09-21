The Swiss voice in the world since 1935
كارني: كندا تعترف بدولة فلسطينية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الأحد أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية.

وقال كارني في بيان “تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتها في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل”.

وانضمت كندا بهذه الخطوة إلى أكثر من 140 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطينية، في تحول عن سياستها الراسخة رغم المعارضة الشديدة من إسرائيل.

وقال كارني “الاعتراف بدولة فلسطين، بقيادة السلطة الفلسطينية، يعزز جهود الساعين للتعايش السلمي وإنهاء حكم حركة حماس. هذا لا يمنح الإرهاب أي شرعية ولا يُعد مكافأة له”.

وأضاف كارني أن السلطة الفلسطينية قدّمت “تعهدات مباشرة” لكندا بإصلاح نظام الحكم الذي تتبعه وإجراء انتخابات عامة في 2026 لا يكون لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “أي دور فيها” ونزع سلاح الدولة الفلسطينية.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير‭ ‬محمد عطية)

