مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

كازاخستان تفرض غرامة على شركة نفط لانتهاكها المعايير البيئية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

غُرِّمت إحدى شركات النفط الرئيسية في كازاخستان بدفع أكثر من 26,6 مليون يورو لانتهاكها المعايير البيئية، وفق ما أعلنت السلطات، وهي عقوبة نادراً ما فُرضت في البلاد الغنية بالموارد الطبيعية.

وقالت النيابة العامة في منطقة أتيراو (غرب) في بيان “لم تحصل شركة كاسبي نفت Caspiy Neft على تصريح لتجميع أكثر من 4500 طن من النفايات الخطرة المنتَجَة في 2021-2022 أثناء حفر حقل نفط واستغلاله”.

ويسيطر على هذه الشركة صهر الزعيم السابق نور سلطان نزارباييف الذي تولى السلطة في البلاد ثلاثة عقود حتى العام 2019 ويعمل الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف على إقالة أقاربه تدريجا من مناصب رفيعة المستوى.

وأفادت النيابة العامة أن الشركة غُرِّمت أكثر من 13,6 مليار تنغي (حوالى 26,6 مليون يورو) لانتهاكها معايير الانبعاثات البشرية على البيئة.

تقع حقول النفط الرئيسية في كازاخستان على ساحل بحر قزوين وفي مياهه.

لكن أكبر بحر مغلق في العالم يواجه انخفاض منسوب المياه بسبب تغير المناخ، ما يهدد منشآت استخراج النفط، ويعاني من التلوث الناجم عن النشاط البشري.

بك/الح/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في سويسرا؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
3 إعجاب
5 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
49 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
64 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية