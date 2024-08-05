كازاخستان تفرض غرامة على شركة نفط لانتهاكها المعايير البيئية

afp_tickers

2دقائق

غُرِّمت إحدى شركات النفط الرئيسية في كازاخستان بدفع أكثر من 26,6 مليون يورو لانتهاكها المعايير البيئية، وفق ما أعلنت السلطات، وهي عقوبة نادراً ما فُرضت في البلاد الغنية بالموارد الطبيعية.

وقالت النيابة العامة في منطقة أتيراو (غرب) في بيان “لم تحصل شركة كاسبي نفت Caspiy Neft على تصريح لتجميع أكثر من 4500 طن من النفايات الخطرة المنتَجَة في 2021-2022 أثناء حفر حقل نفط واستغلاله”.

ويسيطر على هذه الشركة صهر الزعيم السابق نور سلطان نزارباييف الذي تولى السلطة في البلاد ثلاثة عقود حتى العام 2019 ويعمل الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف على إقالة أقاربه تدريجا من مناصب رفيعة المستوى.

وأفادت النيابة العامة أن الشركة غُرِّمت أكثر من 13,6 مليار تنغي (حوالى 26,6 مليون يورو) لانتهاكها معايير الانبعاثات البشرية على البيئة.

تقع حقول النفط الرئيسية في كازاخستان على ساحل بحر قزوين وفي مياهه.

لكن أكبر بحر مغلق في العالم يواجه انخفاض منسوب المياه بسبب تغير المناخ، ما يهدد منشآت استخراج النفط، ويعاني من التلوث الناجم عن النشاط البشري.

بك/الح/ص ك