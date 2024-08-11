كاغامي يؤدي اليمين رئيسا لرواندا لولاية رابعة

afp_tickers

2دقائق

أدى الرئيس الرواندي بول كاغامي الأحد اليمين الدستورية لولاية رابعة من خمس سنوات بعد فوزه في انتخابات 15 تموز/يوليو بغالبية ساحقة بلغت 99,18 بالمئة من الأصوات.

وحضر عدد من الزعماء الأفارقة مراسم التنصيب في ملعب يتسع لـ45 ألف مقعد في كيغالي حيث بدأت الحشود تتجمع منذ الصباح الباكر.

وتعهّد كاغامي في قسمه “المحافظة على السلام والسيادة الوطنية وتعزيز الأمن الوطني”.

ويمسك بول كاغامي (66 عامًا) بزمام السلطة في رواندا منذ أطاح مع تمرد الجبهة الوطنية الرواندية في تموز/يوليو 1994 بحكومة الهوتو المتطرفة التي نفذت حملة إبادة خلّفت وفق الأمم المتحدة 800 ألف قتيل معظمهم من أقلية التوتسي.

ويحظى كاغامي بشعبية كبيرة كونه أعاد البلاد إلى مسار التنمية بعد الإبادة، ويقدّمه قادة غربيون وأفارقة على أنه نموذج للتنمية، لكنه يتعرض أيضا لانتقادات لافتقار البلاد إلى الانفتاح الديموقراطي ويتهم بإسكات الأصوات المعارضة.

وسجل نمو قوي في رواندا (7,2 % في المتوسط بين 2012 و2022) مصحوبًا بتطوير البنى التحتية لا سيما الطرق والمستشفيات، بالإضافة إلى نمو اجتماعي واقتصادي خصوصًا في مجالَي التعليم والصحة.

وسُمح لمرشحَين فقط بمنافسة كاغامي هما فرانك هابينيزا، زعيم حزب المعارضة الوحيد المصرح به (الحزب الديموقراطي الأخضر) وحصل على 0,50 بالمئة من الأصوات، والمستقل فيليب مباييمانا وحصل على 0,32 بالمئة.

فاز كاغامي بكل انتخابات رئاسية خاضها وحصل في كل مرة على أكثر من 93 في المئة من الأصوات.

وأشرف في 2015 على تعديلات دستورية مثيرة للجدل قلّصت الولاية الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات، لكنها سمحت له بالبقاء في السلطة حتى العام 2034.

بور/شي-لين/ب ق