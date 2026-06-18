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كالاس: الاتحاد الأوروبي ملتزم بعلاقة بناءة مع إسرائيل

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تم نشر هذا المحتوى على
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بروكسل 18 يونيو حزيران (رويترز) – أكدت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس التزام التكتل بعلاقة بناءة مع إسرائيل، وذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قطع جميع الاتصالات معها.

وفي منشور على إكس موجه إلى ساعر، قالت كالاس “أقدر حوارنا وتواصلنا، وأنا على استعداد لمواصلة هذا النهج، باحترام وبشكل بناء”.

وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بحل الدولتين، وكررت التنديد بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

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