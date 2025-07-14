كالاس: الاتحاد الأوروبي يرى تقدما محدودا بشأن مساعدات غزة رغم الاتفاق مع إسرائيل

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(رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الاثنين إن هناك مؤشرات على وصول المزيد من الشاحنات والإمدادات إلى قطاع غزة، لكن الاتحاد لا يرى تحسنا كافيا على الأرض.

جاءت تعليقات كالاس قبيل اجتماع بين مسؤولين كبار من الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين.

وتوصل التكتل إلى اتفاق مع إسرائيل الأسبوع الماضي لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، عبر أمور منها زيادة عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات وفتح المعابر وبعض طرق المساعدات.