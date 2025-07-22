كالاس: جميع الخيارات مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها تجاه غزة

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بروكسل (رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الثلاثاء إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية في غزة.

وكتبت كالاس في منشور على منصة إكس “قتل المدنيين وهم يسعون للحصول على المساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه”، مضيفة أنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر “للتذكير بتفاهمنا بشأن تدفق المساعدات وأوضحت أن على الجيش الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في نقاط التوزيع”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت كالاس إن إسرائيل وافقت على توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات ونقاط العبور والطرق المؤدية إلى مراكز التوزيع.

وقالت كالاس “تبقى جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها”.

ودعت نحو 24 دولة غربية يوم الاثنين إسرائيل إلى إنهاء حربها على غزة فورا، وانتقدت ما وصفته “بالقتل غير الإنساني” للفلسطينيين، قائلة إن مقتل أكثر من 800 مدني أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات أمر “مروع”.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيان يوم الاثنين بأنه “منفصل عن الواقع” وقالت إنه يبعث برسالة خاطئة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 59 ألف فلسطيني قُتلوا خلال الصراع المستمر منذ 21 شهرا.

وبدأت الحرب عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس مناطق في إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مما أسفر بحسب الإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.