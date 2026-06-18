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كالاس: لم يحن الوقت بعد لرفع العقوبات عن إيران

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بروكسل 18 يونيو حزيران(رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الخميس إن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران من شأنه أن يفتح الباب لمناقشة رفع العقوبات، مضيفة أن هذا الأمر ليس مطروحا بعد.

وأضافت كالاس للصحفيين قبيل قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي “عندما تسمح الظروف، بالطبع ستناقش الدول الأعضاء ما إذا كان رفع العقوبات مناسبا، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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