كالاس: مقتل جندي من قوات حفظ السلام والمناوشات يظهران هشاشة وقف إطلاق النار في لبنان

reuters_tickers

1دقيقة

بروكسل 4 يونيو حزِيران (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن مقتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان واستمرار المناوشات يُسلطان الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية.

وترفض جماعة حزب الله اللبنانية خطة وقف إطلاق النار.

وكتبت كالاس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) “أفضل طريقة للحد من التهديد الذي تمثله جماعة حزب الله هي تعزيز الدولة اللبنانية، وتمكين مؤسساتها، واستعادة حقها الحصري في استخدام القوة”، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي وافق على تقديم 100 مليون يورو إضافية للجيش اللبناني.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )