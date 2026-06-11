كالاس: ناقشت التصعيد في المنطقة مع وزير خارجية إيران

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بروكسل 11 يونيو حزيران (رويترز) – قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إنها ناقشت أحدث تصعيد في حرب الشرق الأوسط مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأكدت مجددا على ضرورة إيجاد مخرج دبلوماسي للصراع.

وكتبت كالاس على منصة إكس “تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بخصوص أحدث تصعيد في الخليج وحالة المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتواصلت أيضا مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. استئناف الهجمات على دول الخليج وبنيتها التحتية الحيوية أمر غير مقبول”.

وأضافت “العودة إلى حرب شاملة ستكون لها تكلفة باهظة على المنطقة بأسرها. ويظل المسار الدبلوماسي هو أفضل طريق لإنهاء هذه الحرب”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )