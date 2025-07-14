كالاس: نرى مؤشرات جيدة بشأن مساعدات غزة لكن هناك حاجة للمزيد

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(رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الاثنين إن هناك مؤشرات جيدة على وصول المزيد من الشاحنات والإمدادات إلى قطاع غزة، لكن التكتل لا يرى تحسنا كافيا على الأرض.

جاءت تعليقات كالاس قبيل اجتماع بين مسؤولين كبار من الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وتوصل التكتل إلى اتفاق مع إسرائيل الأسبوع الماضي لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، عبر أمور منها زيادة عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات وفتح المعابر وبعض طرق المساعدات.

وقالت كالاس للصحفيين “نرى بعض المؤشرات الجيدة بشأن دخول المزيد من الشاحنات والإمدادات إلى سكان غزة، ولكننا بالطبع ندرك أن هذا ليس كافيا، ونحن بحاجة إلى الضغط أكثر من أجل تنفيذ ما اتفقنا عليه على الأرض أيضا”.