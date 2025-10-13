كالاس تتهم موسكو بالتصعيد والمخاطرة بإشعال حرب بانتهاك المجال الجوي الأوروبي

قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين إن روسيا تُخاطر بإشعال الحرب، بعد اختراق مُسيَّرات وطائرات عسكرية روسية المجال الجوي الأوروبي.

عزز حلف شمال الأطلسي (الناتو) دفاعاته على طول حدوده الشرقية متهما موسكو باختبار الدفاعات الجوية للحلف من خلال توغل مُسيرات في العديد من الدول الأعضاء وتحليق طائرات عسكرية في المجال الجوي الإستوني.

وقالت كالاس خلال زيارة إلى كييف “في كل مرة تنتهك فيها مسيرة أو طائرة روسية مجالنا الجوي، هناك خطر بالتصعيد، سواء كان ذلك عن قصد أم لا. روسيا تُخاطر بإشعال الحرب”، داعية أوروبا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.

وأضافت “لإبعاد شبح الحرب، علينا أن نحوِّل قوة أوروبا الاقتصادية إلى ردع عسكري”.

تتمحور زيارة كالاس لكييف حول الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، وخاصة البنية التحتية للكهرباء، في الوقت الذي استأنفت فيه روسيا هجماتها على محطات الطاقة قبل حلول فصل الشتاء.

واضطرت أوكرانيا الاثنين إلى تقنين الكهرباء في سبع مناطق وسط وشرق البلاد إثر الهجمات.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كالاس “يريد العدو التأثير على معنويات شعبنا… هذا تصرف خبيث خصوصا على أعتاب فصل الشتاء”.

وترد أوكرانيا بضرب مصافي النفط الروسية التي استهدفتها بأكثر من 30 غارة منذ بداية آب/أغسطس، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين داخل روسيا.

في غضون ذلك، أصابت طائرة روسية مُسيّرة سيارة تقلّ زوجين في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا فقُتلا، وفق السلطات المحلية.

وقالت كالاس أيضا إن الاتحاد الأوروبي دعم تسليم صواريخ توماهوك الأميركية بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وأضافت “نرحب بكل ما يُقوّي أوكرانيا ويُضعف روسيا”.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إنه قد يُبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا قد تحصل على صواريخ كروز إذا لم تُنهِ موسكو غزوها.

من جانبها، قالت موسكو إن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك سيُمثّل تصعيدا كبيرا.

