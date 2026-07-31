كالاس ترحب بخطة غزة وتصفها “بالخطوة البناءة” نحو السلام

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

31 يوليو تموز (رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الجمعة إن اتفاقا مقترحا لإحلال السلام في غزة سيكون “خطوة بنّاءة” إذا جرى تنفيذه بالكامل.

وكتبت كالاس في منشور على منصة إكس “هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تتضافر كي ينجح هذا (الاتفاق). يتوقف النجاح على الالتزام الكامل من جميع الأطراف. وسيكون التحقق من امتثال حماس تحديا كبيرا. وسيتعين على إسرائيل في نهاية المطاف الانسحاب من غزة”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الخطوات التالية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وغيرها من الفصائل المسلحة.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )