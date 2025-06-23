كالاس تناقش مراجعة تتعلق بالتزامات حقوق الإنسان مع إسرائيل

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بروكسل (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنها ستناقش مع إسرائيل المراجعة التي أجرتها الدائرة الدبلوماسية بالتكتل بشأن التزامات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب شروط اتفاق يحكم العلاقات بينهما.

وقالت كالاس في مؤتمر صحفي “سأتناول الآن نتائج المراجعة مع إسرائيل”.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرير الاتحاد الأوروبي الذي ناقشه الوزراء يوم الاثنين ووصفته بأنه “فشل أخلاقي ومنهجي”.