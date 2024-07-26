كامالا هاريس بعد محادثات مع نتانياهو: “لن أصمت”

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أظهرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الخميس مؤشرات تفيد عن تغيير كبير في السياسة الأميركية تجاه الحرب في قطاع غزة، إذ أكدت “لن أصمت” إزاء معاناة المدنيين في القطاع، مشددة على ضرورة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بدون إبطاء.

وفي تباين مع سياسة الرئيس جو بايدن القاضية بممارسة ضغوط على إسرائيل في الكواليس، شددت هاريس علنا في تصريحات أدلت بها للصحافيين بعد لقائها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن الوقت حان لوضع حد للحرب “المدمرة” المستمرّة في قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر.

وقالت السناتورة السابقة البالغة 59 عاما “ما حدث في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية مدمّر” مشيرة خصوصا إلى “الأطفال القتلى” و”الأشخاص اليائسين والجياع الذين يفرّون بحثاً عن الأمان”.

وأضافت هاريس التي يتوقع أن تمثل الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية إثر تخلّي بايدن عن خوض السباق لولاية ثانية، “لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نفقد إحساسنا أمام المعاناة، وأنا لن أصمت”.

وكشفت أنها مارست ضغوطا على نتانياهو بشأن الوضع المأسوي في قطاع غزة المدمر والمحاصر خلال اللقاء الذي وصفته بأنه “صريح”.

وقالت إنها أعربت لنتانياهو عن “قلقي الكبير حيال حجم المعاناة البشرية في غزة، بما في ذلك مقتل عدد هائل من المدنيين الأبرياء”.

وأضافت “أبديت بوضوح قلقي البالغ حيال الوضع الإنساني الكارثي هناك”.

كذلك دعا بايدن نتانياهو خلال لقائهما في البيت الأبيض إلى “إنجاز” اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل “إعادة الرهائن إلى ديارهم” و”التوصل إلى نهاية مستديمة للحرب في غزة”، وفق ما أفاد البيت الأبيض في بيان.

– دعم قوي –

ووصل نتانياهو إلى الولايات المتحدة في وقت يشهد البلد بلبلة سياسية بعد أربعة أيام من إعلان بايدن سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لبايدن “أود أن أشكرك على خمسين عاما في الخدمة العامة وخمسين عاما من دعم دولة اسرائيل” مضيفا “اتطلع الى العمل معك في الأشهر المقبلة”.

ويؤكد الرئيس الأميركي البالغ 81 عاما دعمه الراسخ لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة، لكنه بدأ يوجه انتقادات متزايدة للدولة العبرية مع ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في القطاع.

ويسعى بايدن للضغط على نتانياهو من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن بايدن أكد مرة جديدة ضرورة التوصل “سريعا” إلى اتفاق.

ولاحقا التقى بايدن ونتانياهو عائلات رهائن أميركيين محتجزين في غزة، ووصفا اللقاء بأنه كان “مثمرا”.

– لقاء مع ترامب –

ويختتم نتانياهو زيارته إلى الولايات المتحدة في فلوريدا حيث يلتقي الجمعة الرئيس السابق دونالد ترامب بعدما شكره مطولا في خطابه أمام الكونغرس في واشنطن.

وحض ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، إسرائيل مؤخرا على إنهاء الحرب في غزة “سريعا” محذرا من أن صورتها في العالم تتراجع.

وقال متحدثا لمحطة فوكس نيوز “يجب وضع حد سريعا (للحرب) لم يعد من الممكن أن ستمر”.

ولقي نتانياهو تصفيقا حارا من الجمهوريين الذين وقفوا مرارا تأييدا له خلال إلقاء خطابه، فيما قاطعه أكثر من ستين ديموقراطيا بينهم الرئيسة السابقة لمجلس النواب نانسي بيلوسي.

وتجمع متظاهرون الخميس أمام البيت الأبيض احتجاجا على زيارة نتانياهو، بعدما نزل الآلاف إلى الشوارع الأربعاء في واشنطن.

وأدى هجوم حماس في السابع من تشرين الاول/اكتوبر إلى مقتل 1197 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 111 منهم في غزة، بينهم 39 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

وردّت إسرائيل على هجوم حماس متوعدة “بالقضاء” على الحركة، وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وهجمات برية أسفرت عن سقوط 39175 قتيلا على الأقل، معظمهم مدنيون ولا سيما من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.

دك/دص/غ ر