كامالا هاريس في موقع قوي لخلافة بايدن في السباق الرئاسي

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أصبحت كامالا هاريس الاثنين في موقع قوي لنيل تسمية الحزب الديموقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر في مواجهة دونالد ترامب مع تلقيها دعما من شخصيات في حزبها إثر الانسحاب المفاجىء للرئيس جو بايدن.

وأكدت هاريس البالغة 59 عاماً في بيان “يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيّتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به…. سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديموقراطي – وتوحيد أمتنا – لهزيمة دونالد ترامب”.

وبينما أعلنت شخصيات ديموقراطية دعم نيل هاريس بطاقة الترشيح عن الحزب في مؤتمره العام المقرر في شيكاغو منتصف آب/أغسطس، أحجم عدد من رموز الحزب مثل الرئيس السابق باراك أوباما عن إعلان تأييده.

وأشاد أوباما في بيان بقرار بايدن الانسحاب، لكنه حذّر من “آفاق مجهولة في الأيام المقبلة” معربا في المقابل عن ثقته بقدرة قادة الحزب على “تبني مسار يمكن أن يفضي إلى مرشح بارز”.

وقدم خمسة حكام ولايات ديموقراطيون الاثنين دعمهم لكامالا هاريس رغم ان بينهم شخصيات كانت تعتبر مرشحة محتملة لخلافة بايدن.

وكتبت غريتشين ويتمر حاكمة ولاية ميشيغن في بيان وقعه أيضا ثلاثة حكام آخرون “أنا متحمسة جدا لفكرة دعم ترشيح كامالا هاريس”. وأيدها كذلك حاكم ولاية ماريلاند ويس مور.

من جهتها لزمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، الشخصية البارزة في الحزب الديموقراطي، الصمت حتى الآن.

شهد السباق الى البيت الأبيض تحوّلين كبيرين خلال مدة قصيرة لم تتجاوز ثمانية أيام، ما أعاد الزخم الى المنافسة وتسبب بخلط الأوراق قبل الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر. فقد تعرّض الرئيس السابق والمرشح الجمهوري ترامب لمحاولة اغتيال في 13 تموز/يوليو، وأعلن بايدن في 21 منه انسحابه، ليرضخ بذلك الى ضغط واسع من المعسكر الديموقراطي نفسه.

– أكبر عملية جمع تبرعات-

وأتى إعلان بايدن في رسالة الى الأميركيين نشرت عبر منصة “إكس”، علماً أن الرئيس الديموقراطي لم يظهر في العلن منذ إعلان إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، وعزل نفسه في منزله الخاص بولاية ديلاوير في جنوب البلاد.

وقال بايدن “أرى أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن انسحب وأن أركّز فقط على مهامي كرئيس إلى حين انتهاء ولايتي”.

وأتبع رسالته بمنشور على “إكس” قال فيه “اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. لقد حان الوقت للديموقراطيين للتوحد وهزيمة ترامب”.

ولقيت هاريس تأييد أسماء بارزة في الحزب الديموقراطي، مثل الرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، وحاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم الذي كان ينظر إليه كمنافس محتمل، إضافة الى الكثير من المشرّعين المنتخبين من التقدميين والمعتدلين.

وقالت النائبة عن نيويورك ألكسندريا أوكازيو كورتيز في منشور على إكس “اليوم أكثر من أي وقت مضى، من المهم أن يتوحد حزبنا وبلادنا سريعاً لهزيمة دونالد ترامب والخطر الذي يمثّله على الديموقراطية الأميركية”.

وأثارت خطوة بايدن، المفاجئة على رغم أنها كانت محور تكهنات لعدة أيام، سلسلة من الأسئلة في أوساط الحزب الديموقراطي، منها ما اذا كان السناتور جو مانشين، المنتسب سابقاً الى الحزب والمستقل حالياً، يعتزم السعي لخوض السباق الرئاسي.

انضم السناتور البارز الأحد إلى الدعوات الموجهة لبايدن لإنهاء ترشيحه لصالح ديموقراطي أصغر سنا.

في مقابل علامات الاستفهام، انعكس انسحاب بايدن إيجاباً على الصعيد المالي بالنسبة للديموقراطيين، اذ أعلنت مجموعة “أكت بلو” المسؤولة عن جمع التبرّعات لحملة الانتخابات الرئاسية للحزب أنّها سجّلت مساء الأحد، أكبر عملية جمع تبرّعات ليوم واحد في 2024، وصلت الى 46,7 مليون دولار.

– حملة ترامب مستعدة –

على المقلب الجمهوري، ستكون لانسحاب بايدن انعكاسات لا مفرّ منها على حملة ترامب، اذ سيضطر لإعادة رسم استراتيجيته الانتخابية التي تمحورت بشكل كبير على الاستخفاف بصحة بايدن وقدراته الذهنية.

لكن يُخشى أن ينقلب السحر على الساحر، ويصبح تركيز الدعاية على السنّ والقدرة الذهنية سلاحاً للديموقراطيين بمواجهة ترامب البالغ 78 عاماً، خصوصاً في حال نالت هاريس التي تصغره بزهاء 20 عاماً، ترشيح الحزب.

وقد تعمد هاريس التي أصبحت في آذار/مارس أول نائبة للرئيس تزور عيادة للإجهاض، الى جعل هذه القضية محوراً أساسياً في مواجهة ترامب. ومنذ قرار المحكمة العليا الأميركية في 2022 الذي ألغى عملياً الحق الدستوري بالإجهاض، خسر الجمهوريون الغالبية العظمى من استطلاعات الرأي وعمليات الاقتراع التي تتطرق لهذا الشأن.

لكن حملة ترامب تؤكد أن انسحاب بايدن لم يأخذها على حين غرة، وأن المسؤولين عنها أعدوا حملات دعائية موجهة ضد هاريس ستبثّ في عدد من الولايات المهمة في السباق الانتخابي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيستغل ترامب الوقت المستقطع الى حين حسم الحزب الديموقراطي خيار الترشيح، ويمضي في حملته الانتخابية والتجمعات في ولايات عدة، بعد المؤتمر العام للحزب الجمهوري في ميلووكي الذي اختتم الخميس الماضي باختياره مرشحاً رسميا لولاية ثانية في البيت الأبيض، بعد أولى بين 2017 و2021.

ويعقد ترامب تجمعاً لأنصاره الأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية.

سيب-كمد/كام-نور/ص ك