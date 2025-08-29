The Swiss voice in the world since 1935
كايا كالاس: أمام الدول الغربية 30 يوما للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة بأن الأسابيع المقبلة تشكّل “فرصة” للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي، بعدما حددت القوى الأوروبية مهلة لطهران مدتها 30 يوما قبل إعادة فرض العقوبات الأممية.

وقالت كالاس للصحافيين “ندخل مرحلة جديدة مع فترة الثلاثين يوما هذه التي تقدّم لنا فرصة حاليا لإيجاد سبل دبلوماسية للتوصل إلى حل”.

وأضافت “أمامنا 30 يوما لحل المسألة”.

وفعّلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الخميس آلية تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في غضون 30 يوما ردا على فشلها في الامتثال إلى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي وافقت عليه قبل عقد.

وجاء ذلك بعد أسابيع من التحذيرات بشأن انتهاكات إيران المفترضة لاتفاق 2015 مع القوى الكبرى الذي فرض قيودا على برنامجها النووي. وتم تعليق العقوبات بموجب الاتفاق.

وحذّرت إيران بأنها “سترد بشكل مناسب” على الخطوة.

وأكدت الأمم المتحدة بأن الأيام الـ30 المقبلة تشكّل “فرصة” للتوصل إلى اتفاق جديد.

وبينما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بأنه “لا ينبغي المضي قدما في التصعيد النووي” الإيراني إلا أنه شدد على الإجراء “لا يعني انتهاء الدبلوماسية”.

ديل/لين/غد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
22 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

