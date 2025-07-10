كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لزيادة مساعدات غزة

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بروكسل (رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما يشمل زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.

وأضافت في بيان “هذه الإجراءات تنفذ أو ستنفذ في الأيام المقبلة، مع التفاهم المشترك على ضرورة إيصال المساعدات على نطاق واسع مباشرة إلى السكان ومواصلة اتخاذ التدابير لضمان عدم تحويل المساعدات إلى حماس”.