كايا كالاس تتوقع التوصل إلى اتفاق “اليوم” لتخفيف العقوبات عن سوريا

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توقّعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن تتفق دول التكتل الإثنين على بدء تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وصرّحت كالاس قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل “نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة”.

وأكّدت “نتوقّع قرارا اليوم بغية إعداد خارطة طريق لتخفيف العقوبات”.

ويسعى الاتحاد لأوروبي إلى المساعدة في إعمار سوريا التي عانت من حرب استمرّت حوالى 13 سنة، وإقامة علاقات مع القيادة الجديدة التي طالبت مرارا برفع العقوبات.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من جهته “سنتّخذ اليوم قرارا بشأن تعليق بعض العقوبات المفروضة على مجال الطاقة والنقل والمؤسسات المالية”.

وأشار إلى أنه ينبغي في مقابل تعليق العقوبات ضمان “انتقال سياسي جامع لكلّ السوريات والسوريين”.

وفرضت العقوبات التي تطال قطاعات كاملة في الاقتصاد السوري على حكومة بشار الأسد خلال الحرب الأهلية.

وأعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحفّظات إزاء رفع العقوبات، مطالبة بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال عملية الانتقال السياسي.

سجس/لين-م ن/لين