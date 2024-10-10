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كايت تظهر إلى جانب وليام في أول زيارة علنية لهما منذ انتهاء علاجها الكيميائي

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زار الأمير وليام وزوجته الخميس موقعا في بريطانيا شهد في تموز/يوليو هجوما اندلعت على إثره أعمال شغب، في أول ظهور علني للزوجين منذ أن أنهت أميرة ويلز علاجها الكيميائي.

وقال قصر كنسينغتون في بيان إن كايت ووليام زارا مدينة ساوثبورت الواقعة شمال غرب البلاد وحيث قُتلت ثلاث فتيات طعنا بسكين في تمّوز/يوليو على يد مراهق.

وأضاف البيان أنّ الأميرين زارا المدينة “لإظهار دعمهما للسكان”.

وأثار الهجوم أعمال شغب استهدفت المهاجرين من قبل اليمين المتطرف في إنكلترا وايرلندا الشمالية بعد أن انتشر نبأ كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ المشتبه به مهاجر.

والتقى الأمير وليام وزوجته بعيدا عن عدسات الكاميرات بعائلات الضحايا الثلاث فضلا عن معلمة الرقص التي كانت حاضرة أثناء الهجوم الذي أصيب خلاله أيضا ثمانية أطفال وشخصان بالغان.

وقال البيان إنّ أمير وأميرة ويلز تحدثا بعد ذلك إلى عناصر الإطفاء والشرطة وأفراد خدمة الطوارئ الذين أطلعوهما على تجربتهم خلال الهجوم و”تأثيره على صحتهم العقلية”.

الم/ليل/بم

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية