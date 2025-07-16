كبير المفاوضين الأوروبيين إلى واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية الأميركية

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يتوجّه كبير المفاوضين الأوروبيين ماروش شيفتشوفيتش المكلّف باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، الأربعاء إلى واشنطن، بحسب ما أعلن فريقه.

وسيعقد المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة والأمن الاقتصادي اجتماعات مع نظيريه الأميركيين هاورد لوتنيك وجيميسن غرير، وفق ما كشف الناطق باسمه أولوف جيل.

ونهاية الأسبوع الماضي، باغت الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بإعلانه عن رسوم جمركية بنسبة 30 % على واردات التكتّل كافة إلى الولايات المتحدة، اعتبارا من الأوّل من آب/أغسطس.

غير أن المفوّضية الأوروبية ما زالت متفائلة بإيجاد حلّ تفاوضي مع الولايات المتحدّة قبل حلول مطلع آب/أغسطس.

وأجرى شيفتشوفيتش مكالمات مع نظيريه الأميركيين الإثنين والثلاثاء.

وبالرغم من التفاؤل السائد في أوساط التكتّل، تحضّر المفوّضية الأوروبية ردّها على الزيادات الجمركية الأميركية. وأعدّت قائمة بسلع أميركية قد تفرض عليها رسوم في المقابل عمّمت على الدول الأعضاء الإثنين.

ولن تخضع الواردات المستهدفة والمقدّرة قيمتها الإجمالية بحوالى 72 مليار يورو لرسوم إلا في حال تعذّر التوصّل إلى اتفاق بشأن رفع الزيادات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي وأجمعت الدول الأعضاء السبع والعشرون على رفضها.

راز-سجس/م ن/ب ق