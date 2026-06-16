كبير المفاوضين الإيرانيين قاليباف سيحضر توقيع الاتفاق المؤقت مع أمريكا

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دبي 16 يونيو حزيران (رويترز) – نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله اليوم الثلاثاء إن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف سيحضر مراسم توقيع الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

وقال روانجي إنه لم يتضح بعد مكان ولا وقت التوقيع بالتحديد ولا الإطار الخاص به.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر أمس الاثنين، أن نائبه جيه.دي فانس سيحضر مراسم التوقيع الرسمية في جنيف.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )