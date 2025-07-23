كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي سيتحدث مع نظيره الأميركي الأربعاء

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يجري كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش محادثات الأربعاء مع نظيره الأميركي هاوورد لوتنيك بشأن الرسوم الجمركية، حسبما أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية.

يأتي الإعلان في وقت أكدت بروكسل أنها تستعد لفرض رسوم جمركية مضادة بقيمة أكثر من مئة مليار دولار في حال فشل المحادثات بينما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسوم نسبتها 30 في المئة على السلع الأوروبية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من آب/اغسطس.

وقال المتحدث أولوف جيل إنّ “الأولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي هي التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الولايات المتحدة… تجري اتصالات مكثّفة على المستويين التقني والسياسي”.

وأشار إلى أن سيفتشوفيتش سيجري محادثات مع وزير التجارة الأميركي بعد ظهر الأربعاء، قبيل إبلاغ المفوضية الأوروبية عواصم الاتحاد بآخر التطورات المرتبطة بالمحادثات مع واشنطن.

وأضاف “بينما تعد المفاوضات أولوية بالنسبة لنا، سنواصل بموازاة ذلك الاستعداد لكل النتائج بما في ذلك أي إجراءات مضادة إضافية محتملة”.

وتابع بأن الإجراءات الانتقامية التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التطبيق في السابع من آب/اغسطس ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وستكون محادثات الأربعاء الأولى من نوعها على المستوى السياسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ توجّه شيفتشوفيتش الأسبوع الماضي إلى واشنطن للقاء لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون غريير ومدير مجلس الاقتصاد القومي كيفن هاسيت.

وسعى الاتحاد الأوروبي للتعامل مع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة عبر المحادثات بينما وضع خطة مفصّلة للرد حال فشل المحادثات.

وأعد الاتحاد الأوروبي حزمتين من الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية طرحت إحداها هذا الشهر واستهدف منتجات أميركية بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار) وأخرى بقيمة 21 مليار يورو، ردا على رسوم ترامب الجمركية المفروضة على الصلب والألومنيوم.

وقال جيل إنه سيتم حاليا دمج هذه الإجراءات في إجراء واحد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس الأسبوع المقبل إذا فشلت المحادثات.

وستعرض قائمة الإجراءات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتتم الموافق عليها.

راض/ناش-لين/كام