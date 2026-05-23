كبير مفاوضي إيران: لن نقدم تنازلات في المحادثات مع أمريكا

دبي 23 مايو أيار (رويترز) – ذكر التلفزيون الرسمي أن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أبلغ قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال محادثات في طهران اليوم السبت بأن الولايات المتحدة ليست طرفا صادقا في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب وأن إيران لن تتنازل عن حقوقها الوطنية.

وتهدف جهود الوساطة الإقليمية التي تقودها باكستان إلى تضييق الخلافات بين إيران والولايات المتحدة بعد أسابيع من الحرب التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي، أمام معظم السفن على الرغم من وقف إطلاق النار، مما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن منير التقى أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي الذي عقد معه اجتماعين قبل أن يغادر منير طهران.

وتشير التقارير إلى أن المحادثات ركزت على وثيقة من 14 نقطة اقترحتها إيران وتعتبرها الإطار الرئيسي للمناقشات، بالإضافة إلى التركيز على الرسائل المتبادلة بين الجانبين.

وذكر قاليباف أن إيران ستسعى إلى الحصول على “حقوقها المشروعة”، سواء في ساحة المعركة أو من خلال الدبلوماسية، لكنه أضاف أنها لا يمكنها الوثوق “بطرف لا يتمتع بأي صدق على الإطلاق”، وهو اتهام سبق لإيران أن وجهته عدة مرات من قبل.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء قدراتها خلال وقف إطلاق النار، وأن الولايات المتحدة إذا “استأنفت الحرب بحماقة”، فإن العواقب ستكون “أكثر دمارا”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الجمعة إن الولايات المتحدة شهدت إحراز بعض التقدم في التوصل إلى اتفاق، لكن هناك حاجة إلى القيام بمزيد من العمل، في حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الخلافات لا تزال عميقة وكبيرة.

وتحافظ إيران على مخزونها من اليورانيوم المخصب شبه الصالح للاستخدام في الأسلحة على الرغم من أسابيع من الصراع، فضلا عن قدراتها في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات الحرب بالوكالة، وهي قدرات تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إنهما تهدفان إلى الحد منها.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار )