كبير مفاوضي إيران يبلغ باكستان بأن طهران لن تتنازل عن حقوقها
دبي 23 مايو أيار (رويترز) – ذكر التلفزيون الرسمي أن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أبلغ قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال اجتماع في طهران اليوم السبت بأن إيران لن تتنازل عن حقوق أمتها وبلدها.
وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء قدراتها خلال وقف إطلاق النار، وأن الولايات المتحدة إذا “استأنفت الحرب بحماقة”، فإن العواقب ستكون “أكثر دمارا”.
(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)