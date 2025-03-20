كتائب القسام: إطلاق رشقة صاروخية صوب تل أبيب
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القاهرة (رويترز) – أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الخميس مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم صاروخي على تل أبيب في وسط إسرائيل.
وقالت “قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة إم90 ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد ثلاثة مقذوفات تعبر من جنوب قطاع غزة صوب إسرائيل.
وأضاف “اعترض سلاح الجو الإسرائيلي قذيفة بنجاح، بينما سقطت قذيفتان في منطقة مفتوحة”.