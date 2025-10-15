كتائب القسام: ما تبقى من جثث الرهائن بحاجة إلى جهود كبيرة ومعدات خاصة

القاهرة (رويترز) – قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الأربعاء إن ما تبقى من جثث الرهائن بحاجة إلى كثير من الجهد والمعدات الخاصة للعثور عليها وانتشالها.

وأضافت كتائب القسام في بيان “لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهودا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها”.

وتابعت “ونحن نبذل جهدا كبيرا من أجل إغلاق هذا الملف”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)