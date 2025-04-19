كتائب القسام: مصير الرهينة الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر غير معروف

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القاهرة (رويترز) – قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت إن مصير الرهينة الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر غير معروف.

وأضاف أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في بيان “تمكنا من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير إيدان الكسندر، ولا يزال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولا”.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، قالت حماس إنها فقدت الاتصال بالمجموعة التي تحتجز ألكسندر في غزة بعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي المكان الذي كان المسلحون يحتجزونه فيه.

وألكسندر من نيوجيرزي وهو مجند في الجيش الإسرائيلي يبلغ من العمر 21 عاما.

وقال أبو عبيدة في البيان “نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.. لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو”، مكررا الاتهامات للجيش الإسرائيلي بأنه السبب في مقتل الرهائن.

فيما اتهمت إسرائيل حركة حماس بقتل الرهائن المحتجزين لديها.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على بيان حماس. ومن المقرر أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببيان في وقت لاحق من يوم السبت.

وكان إطلاق سراح ألكسندر محور محادثات سابقة عقدت بين قادة حماس والمبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر الشهر الماضي.