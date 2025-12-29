كتائب القسام تؤكد مقتل الناطق باسمها أبو عبيدة في غارة إسرائيلية في غزة

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الإثنين مقتل الناطق بإسمها أبو عبيدة في غارة إسرائيلية قبل عدة شهور في مدينة غزة.

وقال الناطق الجديد باسم القسام في كلمة متلفزة بثتها فضائية الأقصى التابعة لحماس إن القسام “تزف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة صوت الأمة الهادر ورجل الكلمة” مبينة أن اسم أبو عبيدة هو “حذيفة سمير عبد الله الكحلوت”.

في 30 أب/أغسطس 2025، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربة جوية استهدف فيها مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة كان يختبئ فيه أبو عبيدة.

ونعى الناطق باسم القسام أيضا أربعة قادة عسكريين بارزين آخرين وقال إن القسام “تنعى قائد أركانها محمد السنوار (أبو ابراهيم)، وقائد لواء رفح، محمد شبانة (أبو أنس)، والقائد الكبير حكم العيسى (أبو عمر) الذي عرفته لبنان وسوريا وبلاد شتى قبل أن يستقر في غزة، وقائد التصنيع العسكري رائد سعد”.

وقتل محمد السنوار في ضربة جوية في أيار/مايو في خان يونس جنوب قطاع غزة، ونعته حماس في وقت سابق لكنها المرة الأولى التي تؤكد فيها الحركة مقتل شبانة والعيسى.

وأشار الناطق باسم القسام إلى أنه “رغم كل ما جرى من اعتداءات وخروقات (إسرائيلية) منذ توقف الحرب تجاوزت كل الخطوط الحمراء أدت المقاومة ما عليها من التزامات وتعاملت بكل مسؤولية مراعاة لمصالح أبناء شعبنا”.

وشدد على أن “حقنا في الرد على جرائم الاحتلال حق أصيل ومكفول وندعو كل المعنيين للجمه وإجباره على الالتزام بما تم الاتفاق عليه”.

كان أبو عبيدة أحد قياديي حماس الذين أعلنوا عن هجوم “طوفان الأقصى” على إسرائيل في السابع من تشرين الاول/أكتوبر 2023.

ويعتبره الجيش الإسرائيلي “الشخصية الأبرز في تحديد سياسة الدعاية” الخاصة في حماس.

وأبو عبيدة هو الناطق باسم كتائب عز الدين القسام منذ العام 2002. وألقى منذ اندلاع حرب غزة عشرات الخطابات المتلفزة والرسائل الصوتية، إضافة الى إصدار بيانات صحافية وتغريدات عبر قنوات تابعة للقسام على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر دائما بالبزة العسكرية وملثما بالكوفية. ومعروف بصوته الأجش وعباراته النارية ضد إسرائيل.

